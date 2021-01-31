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日劇天王木村拓哉與歌手工藤靜香結婚20周年，二人的兩個寶貝女已相繼入行，由於均遺傳了父母的良好基因，故被封為是日本的最強星二代。

木村的19歲大女心美才華洋溢，她曾在長笛公開賽上勝出，本月初又在澀谷Bunkamura Orchard Hall舉行的「東京Philharmonic交響樂團新年演奏會2021」擔任表演嘉賓，穿上低胸長裙現身成為全場焦點。

心美甫出道即獲各大品牌睇中，與妹妹光希同屬潮流界寵兒，近日心美就登上時尚刊物封面，兩姊妹的風頭不分上下。心美近期活躍社交網，昨日她公開拿長笛的鬼臉照片，扮哨牙兼裝出雙下巴，向網民開題問究竟扮邊個，過了20小時後她終於開估，亦有心水清網民估到她是在扮長青動漫《全職獵人》（HUNTER×HUNTER）的角色旋律。

心美同時熱愛攝影，不時為妹妹充當龍友，趁靜香於3月10日推出全新翻唱大碟《藍色火炎》，心美為媽咪限量版專輯附送的月曆操刀拍攝，認真有藝術天份。

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