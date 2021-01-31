日本組合Morning娘的初代成員福田明日香，去年淪為脫星推出全裸寫真集《PASSIONABLE》，靠三點盡露來掀起話題，由於當初接到大量訂單，該書首批出貨多達10萬本，只可惜雷聲大雨點小，寫真集上架後反應欠佳，累積銷量未滿1萬本，賣剩9萬本「死貨」，令出版商蝕到入肉。

36歲的福田明日香離婚後成為單親媽媽，與年幼囡囡相依為命，兩母女曾居於37年舊樓，每個月飲食費僅得1萬日圓（約700多港元），生活艱難才決定一脫求翻身。福田明日香亮相昨日播出的東京電視台節目，參加藝人再出發的卡拉OK大賽，除了到錄影廠大開金口外，還在家中以母女檔拍攝短片登場，福田坦言參賽原因是為了愛女，望靠靚聲來重振自己的歌唱事業。

福田明日香於1997年組成Morning娘出道，當時以靚聲見稱，今次K歌大戰的對手，竟然是昔日同門女團「太陽與月亮」的成員稻葉貴子，二人獲安排同場對戰，可惜福田卻在比賽中落敗，以95.4分輸給有97.1分的稻葉，令身為唱家班的福田大感失望。現年46歲的稻葉貴子，多年前退出樂壇後已轉行做文職，現在擔任秘書工作，相隔多時再登螢光幕。

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