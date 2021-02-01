韓國女團TWICE自出道後就十分忙碌，在高強度的活動下，不時爆出成員身體亮紅燈的消息，令fans十分擔心。當中24歲成員定延去年8月頸椎間盤突出而做了手術，同年10月所屬JYP事務所指定延因為對繁忙的日程處於緊張及不安的狀態，所以經商議後，決定暫停活動。而休息多時的定延昨日終於合體隊友，齊人出席《首爾歌謠大賞》，令fans大感驚喜。

引來網民熱話

當中久未露面的定延雖然成為焦點，但不少網民卻發現定延暴脹不少，其脹爆身形更成為各地網民的熱門討論話題。定延因為生病關係一直處於休息狀態，所以未有與隊友一起進行密集式訓練，加上食藥關係，估計她發福不少。幸而定延昨晚與隊友表演時未有影響演出水準，但不少fans就心痛定延仍未休息夠就要出來表演，炮轟JYP應讓定延回復健康的樣子才安排她復出。

令人想起朴春

至於香港網民亦有加入討論，在連登討論區，網民就指暴脹的定延令人想起之前發福不少的前2NE1成員朴春，有網民更接受不到發胖的定延，指她應該退團，又指TWICE變成肥婆團。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！