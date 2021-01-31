恭喜，恭喜！馮盈盈的舊愛鍾文浩（Martin）與拍拖僅數月的「翻版徐子淇」黃潁妍（Ashley）前日（30號）在愉景灣酒店舉行婚禮，正式拉埋天窗。《蘋果》讀者黃小姐透過「爆相爆片」分享這份喜悅，透露婚禮在下午舉行，疫情關係，一對新人沒有大排筵席，只邀請雙方家人及十數名親好友親臨現場見證簽紙儀式。

新娘子穿上款色簡約的吊帶低胸婚紗裙，騷兩吋事業線，表現風騷，沒有戴上透明口罩防疫，每張相都帶着燦爛笑容，與新郎哥Martin簽紙後互相交換戒指，在親友起哄下錫錫，新娘子更肉緊將手放在老公肩膀，甜蜜滿瀉。現場的佈置以粉調色系的鮮花作點綴，帶有古典味道，一對新人亦有到戶外的海邊跟親友影合照。黃小姐說：「佢哋只係搞reception cocktail，簡簡單單，走廊仲放置咗好多佢哋嘅婚紗相，仲有用佢哋英文名『AM」設計而成嘅邀請卡。」據悉Ashley早前已辭退空姐工作，叠埋心水做少奶奶，問到婚事如此趕急是否奉子成婚？黃小姐說：「呢樣真係唔知。」

馮盈盈當年參選港姐時，曾大方公開有醫生男友鍾文浩，兩人更以2,000萬合資買樓，但前年12月忽然宣佈分手結束四年情。而Martin的新婚太太黃潁妍早前被揭曾想過加入娛樂圈，在2017年參加無綫藝員訓練班首日面試，可惜落敗，二人即轉趨低調，連IG賬戶都已經刪除。而馮盈盈亦不愁冇人追，早前被踢爆跟大鴻輝興業地產的執行董事曹展康（Bobby）撐枱腳，桃花大旺。

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