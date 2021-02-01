憑人氣韓劇《Penthouse》上位的36歲男星朴恩碩，近日接連爆出棄養寵物及涉嫌散佈虛假消息而被大學前輩A某起訴的爭議，隨着他為棄養一事道歉、前輩A某被爆是性侵案嫌疑犯，朴恩碩未有大受影響，他有份演出的綜藝節目都如常播出。

誤以為被劇組out走

朴恩碩上月19日為SBS綜藝節目《姜虎東的飯心》（音譯）錄影，節目亦如常在昨晚播出，他在節目上大談《Penthouse》選角的事：「一開始我並非獲得Logan Lee這個角色，而是演出其他角色，甚至已經參與劇本圍讀，但幾天後被告知我不適合演出那個角色，我一度以為自己被劇組out走，隨後才獲悉是要改演Logan Lee一角。」

提到《Penthouse》中其他角色，朴恩碩表示想演出嚴基俊所飾演的朱丹泰一角，未知是否因該角色艷福無邊，還是想挑戰演奸角，而朴恩碩亦在節目上提及他與李智雅的感情線。

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