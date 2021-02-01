曾參演過《諜血街頭》及《英雄本色2》等多套港片的資深演員林聰，昨日突發性心臟病離世，享年75歲。《蘋果》今日聯絡過電影工作者總會會長田啟文（田雞），他證實林聰死訊：「真係好突然，噚晚10點幾佢係突發性心臟病離世，林聰2010年就返咗去湛江長住，近年少咗聯絡，佢生前冇聽聞過佢身體有咩唔舒服或有長期病，所以有人通知我佢死訊時，真係好突然。」

回想林聰生前點滴，田啟文說︰「我認識佢時，以為佢係差人（警察），因為佢形象好似，入型入格，好有老差骨嘅感覺。其實我自己都有少少遺忘，畢竟佢返咗大陸10年。」過去一年，有多位前輩離世，田啟文感慨說︰「2020年業界好多位前輩走咗，因為疫情又唔去得醫院，一面都冇得見，呢班老前輩真係買少見少，自己真係好唔開心。」

在澳門出生的林聰，在香港長大，投身影視圈後，曾參演過多套電影《江湖情》、《龍在江湖》及《火舞風雲》等，合作影星更是一綫演員，包括周潤發、張國榮、狄龍等。而林聰亦有拍攝電視劇，其中在《俠客行》中與梁朝偉合作。除了幕前演戲，林聰也有做幕後工作，包括編劇、策劃等。而他更作育英才，田啟文表示林聰不時到學校教表演藝術，或分享演戲心得。其中他在2017年12月，曾到嶺南師範學院與一班學子分享自己的人生經驗、從演生涯，其幽默的講話風格，甚獲學生們受落。

對於林聰逝世，曾與對方在電影《衝擊天子門生》中合作的白彪表示：「好耐之前合作過，好可惜又走咗個朋友！」另外，鄭恕峰在社交網發文悼念，「黑仔」姜皓文貼了3個雙手合十的emoji悼念，但其實黑仔並不認識林聰，亦沒有合作過，他說：「今朝睇到facebook有人出post，又一位老前輩唔係度，覺得好可惜，希望佢一路好走。我只係盡一個後輩嘅禮貌上同一個前輩作最後致敬。但我對林聰叔真係好有印象，因為嗰一脫嘅英雄片真係無得頂，現在都拍唔返。」

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