80年代出道的「美莉」是由選美進入娛樂圈，初時在電視台發展，已經被人看高一線，覺得她可以跳出電視台，轉投影壇發展，結果在電視台待了四、五年後，她真的全心全意拍電影，再沒有拍劇集。美莉的獨特氣質和演技都好出眾，所以好快就已經成名，在影壇站穩腳。不過在她出道時，她也有自己辛酸事。剛成名不久，被電視台高高層「C君」逼去開房，結果被攝記魯叔無意撞破拍下照片，結果她當場跪下，聲淚俱下求這攝記放她一馬，這攝記心軟了，當場把菲林交還了美莉，令美莉感激不已。

有次美莉在片場開工，我去片場探班時剛巧遇到魯叔也在現場，後來探完班同魯叔一起去消夜，我問魯叔：「美莉對你真係好好喎！你每次叫佢影雜誌封面，佢真係冇托過手踭，以佢𠵱家地位，真係冇理由幫你呢啲雜誌仔影封面。」魯叔就告訴我：「美莉喺電視台時期，開始有啲知名度，有晚我喺九龍塘探完班，離開時途經某時鐘酒店，我見到美莉架車泊喺入面，自己就好奇想睇吓佢同邊個嚟開房，結果見到電視台高高層C君同佢一齊行出嚟，C君開車走先，到美莉開車走時，我衝出馬路影佢，佢當時停低架車拉我埋一邊傾偈，問我影咗乜，我話影到佢同C君一齊行出車場攞車。」

美莉聽完就立刻跪低，然後求魯叔可否不要報道這新聞，魯叔表示：「美莉突然跪咗喺我面前，我真係嚇一跳，佢話如果爆呢單嘢出嚟，佢事業就玩完，仲話佢同C君嚟開房都係被迫，如果佢唔答應C君要求，C君會整佢，佢係喊住嚟求我，人心肉做，講真當時我幾可憐佢，同時我覺得佢有天份，唔想佢因為呢啲醜聞毀咗前途，所以咪放佢一馬，我喺相機攞返筒菲林交畀佢，美莉當然好感激我，所以佢𠵱家咁紅，對我一樣係好尊重，我叫佢做訪問，佢真係冇推過我，今年我會退休移民去加拿大，美莉知道後，仲問我有冇需要幫手地方，錢夠唔夠退休，我話仔女都大晒，冇經濟問題，但佢都好有心。」

2000年後，C君都離開了電視台，轉投某公司旗下，有次與他聊天，他說起以前在電視台的風流史，我問他：「美莉係咪都同你有一手，有位老行尊話撞破你哋去九龍塘開房。」C君好奇問我：「你點知呢啲陳年舊事，𠵱家美莉咁紅就唔好再提呢啲出嚟啦，免得影響佢啦！當時美莉話畀我知有記者影咗相，後來佢已經解決呢件事，我就冇理。」美莉是一位感情大過天的人，為了愛情可以付出一切代價，但近幾年來，她都不拍戲，也不好好保養自己，搞到走晒樣，有些可惜！

撰文：白露眉

本欄逢周一、四刊出

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