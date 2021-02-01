曾拍過《英雄本色》等經典電影的資深藝人林聰昨晚心臟病離世，享年75歲。湯鎮業跟林聰認識多年，對林聰離世深感突然和難過，他今日接受《蘋果》訪問時表示：「我同佢係國內拍電視識，識咗10幾20年，大家都好老友，不時都有聯絡，佢一路有心臟病，加上佢之前去咗西雙版納拍嘢凍親，之後一路病，始終年紀大，佢1945年出世，都70幾歲人，4號佢喺湛江出殯，我聽日都會飛過去送佢最後一程。」

湯鎮業表示，林聰曾為他監製的電視劇做演員，也曾試過幫他寫劇集劇本，湯鎮業說：「佢唔單止做戲叻，佢教學生做戲仲叻。佢教嘅學生，好多都好有成就，不過佢份人好低調，係一個好低調嘅讀書人。真係唔講唔知，佢成日書不離手，對中國歷史、文學無所不談、無所不識！我真係好佩服佢，佢係我認識嘅演藝界朋友中，最有才學嘅人。」問林聰婚姻狀況及是否有子女時，湯鎮業說：「佢自己一個人，身邊有位女伴，香港冇親人，所以佢都係喺湛江出殯，唔會返香港搞。」

另外，鄭恕峰跟林聰在麗的電視年代已經認識，約一年前在廣州朋友的家中曾見面相聚。對於林聰離世大感惋惜：「有一些留在國內工作的香港演員本來想約他飯局，聰哥真的是博學多才，有時候在拍攝現場出現一些助語詞我們不明白，他可以解釋詞意。」他亦叮囑大家要小心身體：「其實現在也有一些留內地發展的演員，他們也應該注意身體健康，因為我知道有一些年紀大的演員身體也是出現問題，但名字不方便透露。」

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