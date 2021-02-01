武漢肺炎去年開始在全球肆虐，各地的演藝圈亦大受影響，導致不少電影要延遲上映。集合柳演錫、李沇熹、少女時代成員秀英、劉太旿（前譯：劉台午）、金剛于、劉仁娜、李東輝、大陸女星陳都靈、廉惠蘭等多名藝人演出的韓片《新年前夕》（前譯：新年前夜），原定在去年底開畫，亦受疫情影響三度延期，終定於下周三在當地開畫。

與李東輝演姐弟

《新年前夕》今日舉行線上發佈會，一眾演員都有亮相為電影造勢，近期憑人氣劇《驅魔麵館》而上位的廉惠蘭，與片中弟弟李東輝親密合照，一齊大派心心晒默契。提起合作的大陸女星陳都靈，廉惠蘭坦言一開始因言語不通覺得很鬱悶，甚至很後悔沒有學普通話，但隨着拍攝時間漸長，雙方靠眼神都能夠溝通。李東輝剛指普通話台詞很難，要多翻死背才記得。

李沇熹柳演錫阿根廷相遇

李沇熹與柳演錫故事線發生在阿根廷，製作組亦遠赴當地取景，李沇熹表示片中兩人在伊瓜蘇瀑布的場面令她印象最深刻，柳演錫亦感慨表示：「當時拍攝時根本不會想到之後會爆發疫情，現在憶起拍攝時的情況，才感到那些日子的珍貴，很懷念與當地人一起交談、飲酒的日子。」

四對戀人故事

《新年前夕》講述在人生平淡時期結束後，想要在新一年過得更幸福的四對戀人，各自面臨着不同的擔憂及心動的一星期，劉仁娜及金剛于都曾經歷過失敗的婚姻，令兩人一直都對重新戀愛有所保留；李沇熹被分手後傷心遠走阿根廷，卻遇上同樣逃離首爾的柳演錫；李東輝及陳都靈是即將結婚的異地情侶，卻遇上婚前恐懼症及結婚積蓄被騙光的事；劉太旿及秀英都認定對方是自己的另一半，但旁人卻不認同他們的愛情，以四對戀人的故事帶出幸福的定義。

劉仁娜演失婚婦

電影將待香港戲院重開後便在港上映，但香港發行商亦已公開了預告宣傳，片中失婚的劉仁娜穿上運動服攀岩，大騷好身材；李沇熹與柳演錫浪漫在阿根廷街頭起舞；廉惠蘭靠繙譯機與準弟婦陳都靈溝通，鬧出不少笑料；劉太旿最終克服難關向秀英求婚，而男團Super Junior成員崔始源亦會客串一角。

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