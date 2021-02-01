現年63歲的「靚聲王」張偉文，近年受腰患、糖尿病及腳痛問題困擾，要坐輪椅及靠枴杖代步，今日有消息指張偉文在所住的護老院樓下跌倒，被白車送入醫院救治，《蘋果》致電張偉文問候，他說：「我而家喺白車，啱啱過馬路時連人帶輪椅打觔斗跌咗落地下。」

電話中的張偉文聲如洪鐘報平安：「我推住輪椅嘅時候，因為輪椅行得唔順，所以人同輪椅一齊打觔斗，右邊背脊有少少酸痛，血都冇滴，唔使擔心，可能唔使留醫添。」問到有否嚇親？張偉文無奈說：「嚇親都冇辦法，冇乜事就算，自己打999報警，白車好快到。」

張偉文被送到廣華醫院醫治，《蘋果》記者今日下午五時半見一名男子推住坐在輪椅的張偉文離開廣華，見張偉文精神不錯，身型看來較之前胖了不少，不再像之前被網民拍得暴瘦。問張偉文哪個位置傷時，他說：「心口後面。」傷勢是否嚴重？他表示：「冇乜大礙。」 之後他在友人陪同下離開。

張偉文昔日身材肥胖，體重曾高達260磅，惟近年因病患困擾，4年前跌至160磅，而去年被網民影到坐輪椅現身旺角街頭，暴瘦露出「筷子腳」。當時張偉文接受《蘋果》訪問表示，體重約80、90磅，現住在旺角的護老院，「經濟冇問題，有儲錢，頂得住。」張偉文本長居深圳，因疫情返港入住酒店，豈料在洗手間跌斷腳，住了幾星期醫院，出院後好友將他送到護老院照顧，免他獨居再生意外。

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