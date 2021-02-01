日本玉女有村架純夥影帝菅田將暉合演全新愛情電影《如花束般的戀愛》，上星期於當地開畫後，過去三天吸引18.4萬觀眾入場、勁收2.61億日圓（約1930萬港元），登上本周票房冠軍，取代了14個星期榜首的《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，令當地距離四個月終有非動畫影片登上票房首位。

《如花束般的戀愛》由經典日劇《東京愛的故事》及《愛母罪》著名編劇坂元裕二撰寫劇本，是有村架純跟菅田將暉相隔四年再度合作，兩人在戲中不乏親熱場面，包括浸鴛鴦浴及床上戲，故事描寫東京京王線明大前站的最後一班列車已經開出，菅田在電車站偶然遇到有村，就在當晚開始，兩人發生了一段像奇蹟般的戀愛。

另外，《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》從去年10月起一直霸佔日本票房首位，動畫電影《銀魂 THE FINAL》只登上一星期榜首，而《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》在日本累積票房成績不斷更新，現時已收達368億日圓（約27.31億港元）。

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