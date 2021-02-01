孫燕姿上周五（29日）給予歌迷驚喜推出新歌《餘額》，亦是相隔19年再度親自作曲填詞，身在新加坡的孫燕姿今日接受香港傳媒網上訪問，她先以廣東話跟大家打招呼。孫燕姿表示原本這段時間是為20周年巡迴演唱會進行得如火如荼，可惜受疫情影響取消，惟有跟團隊早前先舉行線上演唱會，暫時仍未知演唱會何時才能舉行，她說：「失望一定會，因為上一次演唱會已相隔一段長時間，歌迷跟我也期待，但沒有關係，看看這條路怎樣往前再走吧。」

疫情下，孫燕姿創作以外，便是當回媽媽的角色照顧一對仔女，閒時會看科幻小說、追看劇集及玩手機，另外一樣興趣便是剪頭髮，她說：「初時我會為同事剪頭髮，後來他們會要求我剪，所以我也有些心得。」她透露一對仔女也受她薰陶，女兒會站在燈下唱歌，兒子聽到音樂便會起舞，所以家中不時會有類似表演畫面，問到仔女是否遺傳她的天份？她哈哈大笑說：「沒有，說不上天份，只是興趣。」她現時會選擇保護一對仔女的私隱讓他們低調生活，問到會否讓小孩當歌手？她笑說：「那豈不是我又要不停陪他們飛，我現在已一直飛。如果這是他們願望，我也會支持。」

《餘額》歌詞看似有點悲傷，孫燕姿解釋想帶出一種再沒有餘額時間訊息，提醒大家必須要去面對做該做的事，有像轉捩點的感覺。再次執筆創作，孫燕姿笑說：「期待又怕受傷害，目前大家反應還不錯，喜歡的居多，有的聽到覺得很清新，有的覺得很自癒，每人想法都不同。」她透露心願一直想當創作歌手，可惜當明星真的有太多事忙，經常飛來飛去之餘，回家便專心照顧小孩，很難投入情緒去創作，剛巧疫情下有這段時間讓她靜下創作，她說：「這段時間覺得做歌手會多一份意義，因為大家一起去唱歌，會感覺到時間更快度過。」早前線上演唱會及今次拍攝單曲封面，同樣取景自新加坡一間有50年歷史的發電廠，孫燕姿表示新加坡經已很少這種舊建築物，加上她的父母曾經在該處工作過，所以揀選發電廠取景有種跟父母共同回憶，具有不一樣的意義。

對上一次來港，已經是2017年懷孕時，她說：「好掛住咖喱魚蛋。」談到農曆新年，她會按新加坡傳統撈魚生及跟家人吃團年飯，但由於新加坡現時有8人限聚令，所以未必每位成員都能出席，問到新年願望？她說：「《餘額》有好成績，再有更多好作品，大家平安健康。」她不忘提醒大家出門要戴口罩、洗手，注意衛生安全。問到有甚麼說話跟香港Fans講？她說：「香港朋友，我也有關注香港新聞，希望大家照顧自己，注意安全，平安健康，過一個不錯的一年。」

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