HBO經典劇《色慾都市》（Sex And The City）將會開拍新一輯《And Just Like That...》，莎拉謝茜嘉柏嘉（Sarah Jessica Parker）、姬絲頓戴維絲（Kristin Davis）與仙菲亞妮遜（Cynthia Nixon）都會回歸，但與眾女不和的甘卡拉圖（Kim Cattrall）鐵定被飛起。 雖然鬧出一輪是非，但莎拉謝茜嘉柏嘉仍落力宣傳新作，最近她更表示新作會講到武漢肺炎。

莎拉表示：「（武漢肺炎）當然會是故事的一部份，因為這是角色所住的城市，當朋友消失了，會影響到關係嗎？我深信編劇會探索這件事。我、姬絲頓與仙菲亞都為過去這段時間而興奮，在這個世界中，她們是誰？她們有改變嗎？她們有甚麼參與？她們會像一些人一樣，會為世界發生的事迷失、害怕與緊張嗎？」現在劇本仍然在寫作中。

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