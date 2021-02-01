永恆不死的亞視，2016年不獲續牌而熄機後，雖然於2018年透過手機App和網上平台翻生，但最終有頭威冇尾陣，至今節目製作量已大不如前，員工亦所剩無幾，為增加收入，亞視不時出租廠房作其他用途。

不過，今日《明報》報道，指亞視廠房近日變成虛擬幣礦場，一間名為瑞鑫礦場的平台，去年底開始在亞視大埔廠房舉辦多次招商活動，向參觀者推銷虛擬貨幣Filecoin有關的「挖礦」服務。2018年入主亞視，並獲委任為主席的惠州政協鄧俊杰，被發現去年11月為瑞鑫啟動大會站台，當日他以榮勝「董事局主席」身分發表開場演講，現場螢幕顯示鄧為瑞鑫董事局主席，當日瑞鑫聲稱與逾20間內地公司合作，但《明報》之後向部分公司查證後，有5間公司否認與瑞鑫合作，甚至表明會保留追究權利，提醒客戶慎防受騙。

《蘋果》今日在網上找到瑞鑫啟動大會部份照片和片段，一位名叫Raymond的男子於去年12月上載瑞鑫活動照片，留言：「亞洲電視轉型成為亞洲區最大礦塲（場），22萬呎的空間成就亞洲區最大數據庫。不出幾年誓必成為世界級巨企，而且因挖檔案幣，財富以千萬倍增長。與亞洲電視董事局主席鄧俊杰先生合照。瑞鑫礦場剪綵儀式簡單而隆重。」該男子上載的短片中，主持有介紹站在中間剪綵的鄧俊杰，但相關短片在今日稍後時間已被刪走。

有網民在連登討論區留言，質疑亞視「違反土地用途」，及指「借亞視牌頭搵錢」，《蘋果》記者今日嘗試聯絡鄧俊杰，但他未有接聽電話，而其助手亦一直未有回覆。

亞視今日傍晚發出聲明，指亞洲電視受中國榮勝集團有限公司委託，為其瑞鑫礦場項目製作節目及推廣宣傳，但並無參與中國榮勝集團有限公司及「瑞鑫礦場」業務。至於廠房變礦場，亞視指是鄧俊杰「因認同中國榮勝集團有限公司的運營理念，透過個人身份以榮譽性質支持中國榮勝集團有限公司的業務。」，並稱亞視變業務性質的說法不實，亞視一如以往發展全方位娛樂、資訊及影視業務。

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