鄧洢玲（阿旦）今晚在天后接受阮德鏘網台節目《娛樂大叔第2季》第2集訪問，阮德鏘笑言自己是後輩，一直都仰慕阿旦，當他知道對方打格鬥賽事，很期待有一集可以二人作賽：「最好試吓男女混合雙打，全日俾佢鎖都得，我有老婆又驚，但因為工作可能冇事。」

二人在按摩場地拍攝，分別提到在按摩時遇到的奇事，阮德鏘指在北京工作，試過收到酒店派的按摩場所的卡片，以為普通正經的服務便試一次：「點知打開門見到着豹紋（衫）姐姐，怕佢喺『雀仔街』行，最後畀咗錢但冇用佢服務。」而開設按摩店的阿旦則指曾有外籍客人提出越位要求：「佢不斷彈鐘話去大陸試過嘅按摩唔係咁，要專業按某啲部位，最後指住下面，我立即轉男按摩師畀佢，但佢拒絕，我惟有溫柔地請佢走。」

冀下半年轉好

限聚令延續多時令百業蕭條，阿旦的按犘店由12月已停止營業至今，表示流着淚捱過難關：「而家再延長咗時間（編按：政府今宣佈社交距離防疫措施將再延長兩周，直至本月17日），原本打算初五啟巿，惟有再擇好日子，我去唔同廟求籤，都話下半年會轉好，幸好啲客人都體諒。」

而阮德鏘指粵劇界也大部份劇暫停：「最慘係所有粵劇界旺季日子都block晒，封區封一日，我又唔見有乜成效，好多朋友都開食店、年宵，全部停，真係好大件事。」

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