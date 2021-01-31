好好睇。《Fran Lebowitz：假裝我們在城市》（Pretend It’s a City）好睇，不因為我本身就喜愛Fran Lebowitz——實不相瞞，事前我根本不認識這個人，不認識這個在1969年搬到紐約定居至今的人。

撰文：月巴氏

事後才知道，原來有看過Fran Lebowitz的幕前演出——2013年《華爾街狼人》（The Wolf of Wall Street），馬田史高西斯（Martin Scorsese）找她客串一個威嚴而又寸嘴的法官角色。

她可不是演員。這個女子，19歲那年決定隻身搬到紐約，為了生活，嚴格來說是在這個生活條件苛刻的城市生存，揸過的士、做過私人司機、清潔女工、雜誌編輯，後來獲安迪華荷（Andy Warhol）賞識，在由他創辦的《Interview》雜誌寫專欄（在《假裝我們在城市》中她說，自己跟安迪華荷關係從來都不好），她由一個生存在紐約的普通人，漸變為文化界名人。現在，70歲了，紐約變了，在老朋友馬田史高西斯執導的《假裝我們在城市》裏，她對照當下的紐約，回憶那個曾經生活過的紐約。

沒手機電腦愛看書

變的，可以好表面，例如走路的方式。Fran Lebowitz觀察到，現在紐約人走在街上時都不睇路，只會望實電話個芒，而她自己，因為沒有手提電話（她連電腦都沒有），所以會睇路，以及睇人，以免被不睇路的行人撞跌。

她討厭時代廣場，討厭這個所謂紐約地標，被有權勢的政治人物添加各種不必要的建設；她討厭地下鐵，討厭有關方面在地鐵站盡做些無聊藝術粉飾，而不去本質地改變硬件措施。對於這個居住了五十年的城市，她承認，她的確有很多意見，只是沒有權力去改變。

變化，也可以是內在的，產生了新的生活方式，Fran Lebowitz不能適應今時今日許多都市人信奉、高舉的life style——例如養生。過去的人只會講求健康，但養生，明顯是健康以外的概念，是要用錢才能達到的額外追求。她每天繼續吸煙，繼續享受吸煙，反正已到了一個就算因尼古丁致死，也不會有人覺得惋惜的年紀。

她生活中最重要的除了煙，還有書。當日買樓，揀來揀去，就是為了揀到一個足以讓她放所有藏書（而她又負擔得起）的單位。在她記憶裏，紐約曾經有好多二手書店，現在，所餘無幾。現在的人不只不看紙本書，甚至不願看書，因為看書的人總渴求在書裏找到自己，只把書當成一面鏡；她卻堅持，書應該是一道門，看書，就是透過這道門，去到另一個自己不曾見過想像過的地方。

生活淺薄仍享自由

是城市影響了人？抑或是人的生活方式構成一個城市風景？Fran Lebowitz當日來到紐約，正好遇上紐約一個最躁動混亂的時代，反而是這麼一個時代，讓她感受到這城市的美與價值；如今，時代似乎進步了文明了，進步和文明反而束縛了人，生活變得淺薄單一，這種淺薄單一再反過來，塑造了今時今日的紐約——但再淺薄單一，至少還享有自由，言說的自由，評論的自由，反抗的自由。