現年30歲的日本牛郎小柳出龍也，近日涉嫌性侵一名女子被捕，事發時只圍上一條毛巾在街上狂奔。消息指，小柳出龍也於上月18日透過交友app認識一位20多歲女性，當他帶受害人返家後露出色狼真身，並向女方展開施暴，除兜口兜面毒打外，又威脅對方回答是你情我願，該名女子及後逃離現場，而小柳出龍也僅圍着一條毛巾跑上街追趕，涉性罪行遭拘捕後，小柳出隨即被起底，發現他原來曾跟鴨王Roland搵食。

小柳出龍也曾以「翼」之名打滾牛郎界，靠靚仔外型一度走紅歌舞伎町，兩年前更被日本鴨王Roland挖角，一度被封為Roland愛將而亮相電視節目。可是小柳出龍也性格火爆，態度惡劣，又常把「殺咗你」掛在口唇邊，跳槽到Roland旗下鴨店一年即被解雇，他曾向客人以LINE傳短訊「我要殺了Roland」，結果這句話在業界傳開後，使他無法再於牛郎界立足。

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