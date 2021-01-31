2021年眨吓眼又過了一個月，疫情再度在各地爆發，劇迷繼續煲劇人生。今年不少男神女神將會回歸公仔箱，令一眾fans大感期待，好似今個月就有男神宋仲基新作《Vincenzo》，亦有女神之一朴信惠孖曹承佑的新作《Sisyphus:the myth》，還有萬眾期待的《Penthouse》第二季，加上兩大型男李昇基及金來沅來勢洶洶攜新劇對戰，劇迷今個月認真唔得閒。

（一）tvN《L.U.C.A.:The Beginning》（首播日期：2月1日）

韓劇《紅豆女之戀》的39歲型男金來沅已有多年沒有拍劇，對上一部作品已是2017年的《黑騎士》，今次睇中科幻題材孖李多熙合作tvN新劇《L.U.C.A.:The Beginning》，於劇中金來沅飾演因擁有特殊能力而被追捕的主角，並與唯一記得起他的重案組女刑警李多熙一起對抗擁有巨大陰謀的敵人。劇集以未知遺傳學世界為主題，劇中不乏CG效果，會令劇迷有意外驚喜，當中劇集更是採取先拍後播的方式製作，所以劇迷不用擔心劇集會受疫情影響，而被迫暫停拍攝或停播。

《L.U.C.A.》製作團隊揚言重本投資在CG特效上，所以全劇早在去年9月煞科，更聲稱CG將會顛覆過往韓國的標準。

（二）JTBC《怪物》（首播日期：2月12日）

由兩大實力派男星呂珍九和申河均主演的JTBC新劇《怪物》，劇集講述為了抓住連環殺人犯而打破法律原則的兩個男人的故事。在劇中會不斷帶出提問：「到底怪物是誰？是你嗎？還是我？ 還是我們？ 」從而透過問題揭露人性的多面。申河均於劇中飾演曾經屬重案組刑警，現時為萬陽派出所的警察李東植，並負責警局內的各種瑣事；與呂珍九所飾演身懷秘密、被下派到地方派出所的精英刑警韓洙元追查真相。

（三）JTBC《Sisyphus:the myth》（首播日期：2月17日）

JTBC近年屢推出人氣韓劇，成功搶走免費台的觀眾，今個月更有朴信惠和曹承佑合作的科幻懸疑劇《Sisyphus:the myth》隆重推出。劇情講述試圖查明被隱藏的真相的天才工程師，與拯救他的救援者之間的奇幻懸疑故事。曹承佑飾演的工程師韓泰述（音譯）擁有天才頭腦，不只有實力更有俊秀外表，憑自身推出的創新成果而躋身世界企業行列，被喻為理工界的奇蹟，但突然有一天，他目睹了關於哥哥死亡的真相後，開始了危險的旅程。

朴信惠飾演的姜書海（音譯）就成為曹承佑的救星，她能用繩索在高樓之間滑行，能徒手打低強壯的男人，擅長狙擊、設置炸彈、格鬥等，無所不能，被稱為最強鬥士。

（四）SBS《Penthouse》第二季（首播日期：2月19日）

由李智雅、金素妍、元祖女團S.E.S成員Eugene、嚴基俊主演的SBS新劇《Penthouse》去年10月開播掀起全城熱話，更被封為「變態版《天空城堡》」。上月播出第一季結局的《Penthouse》留下不少伏線，當中兩大女主角李智雅和Eugene都「被賜死」，Eugene由好人忽然「黑化」，第一季結尾又似乎良心發現，陷入昏迷前回憶起與李智雅的姊妹情，令人好奇第二季這對好姊妹有冇得留低。

《Penthouse》劇情背景在樓高100層、首爾最貴的江南區「Hera Palace」豪宅，描述韓國上流社會的扭曲慾望，故事從一名少女墜樓死亡的事作為開端，用倒敍法延伸出平民與權貴間的階級對決。當中第一季已交代李智雅的丈夫嚴基俊先後與金素妍和Eugene發展婚外情，Eugene是殺死李智雅女兒的真兇，同時嚴基俊更親手殺死老婆李智雅，關係錯綜複雜。

（五）tvN《Vincenzo》（首播日期：2月20日）

《Vincenzo》由韓版《Good Doctor》、《金科長》的編劇朴才範執筆，講述因組織間的糾紛而從意大利逃到韓國的黑手黨法律顧問（Consigliere），愛上律師後以惡人的方式體現正義的故事。宋仲基於新劇中飾演韓裔意大利律師朴柱亨（音譯），是一個用冰冷外表武裝自己、隱藏着像火山般熾熱的心的男人，擁有好的口才及協商能力。生活在意大利的他，回到韓國後與一名韓國女律師全汝彬展開命運般的相遇。澤演則飾演溫暖又聰明伶俐、於偶像公司工作的實習生張俊宇，雖然在中產家庭成長，但工作上卻經常出錯。劇集將會接檔人氣劇《哲仁王后》播出，估計亦能keep住好收視。

（六）OCN《Times》（首播日期：2月20日）

OCN出品一向都有保證，新劇《Times》由人氣劇《梨泰院Class》中飾演變性人的李周映孖李瑞鎮出演，李周映成功上位做女主角。劇中講述兩名身處不同時空的記者為阻止總統死亡而聯繫上，一通電話成功揭開時空扭曲的序幕。2020年的李周映聯絡到身在2015年的李瑞鎮，二人通過電話阻止李周映的總統父親去世，從中二人更要面對不同危險。

（七）tvN《Mouse》（首播日期：2月24日）

由李昇基孖李熙俊主演的tvN新劇《Mouse》，講述兩位不同性格的刑警，當中李昇基就飾演正直刑警，而李熙俊則飾演一人報仇而無視法律的刑警，兩人在追捕全國聞風喪膽的連環殺人犯，發生了一連串的故事。而劇情亦圍繞如果在胎兒出世前已得知他屬精神病患者的話，應否讓胎兒出世的議題。

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