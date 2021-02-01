鄧健泓與石詠莉拍拖出席ViuTV節目《Chill Club》錄影，二人首次同台合唱。已為獨立歌手的石詠莉，預計今年推出3首新歌，但受武漢肺炎疫情影響收入，造歌使費惟有靠「拍膊頭」，二人說：「伍仲衡好好人，用佢個錄音室有畀折扣我哋，之後我哋做返佢音樂會嘉賓，要還㗎！」

提到ViuTV早前宣佈將於4月舉行音樂頒獎禮，二人謂多一個平台辦頒獎禮是好事，但由於去年沒出歌，應該未能參與：「歌手覺得頒獎禮最重要有公信力，而且聽民意，現有嘅頒獎禮都有自己認受性，希望我哋可以符合晒所有要求。」

至於駱振偉到時會在頒獎禮擔任司儀，暫時未收到詳細資料，只知道因疫情關係，舉行場地會由戲曲中心轉至九展。在港台頒獎禮奪新人獎的他，可會期望公司會厚待自己？他說：「我諗應該唔會，雖然我有主持節目，但唱人哋嘅歌較多，觀眾未必會認得。而家係現場投票，如果真係有獎梗係好啦！」

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