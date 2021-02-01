麥玲玲、馮盈盈、薛家燕、林盛斌（Bob）及李丞責等，今日在將軍澳出席宣傳活動，麥玲玲師傅即場贈大家牛年開運錦囊，提示在西面放大葉或水種植物可增財運，北和東南方不要動土以免影響健康，想要桃花就在南面放鮮花。

玲玲笑言在錄影節目時，有不少藝人也求指點迷津，其實整體上大家經濟及各方面都比去年好，不過就要提醒屬羊的藝人拍動作戲時要加倍小心，容易遇到意外損傷，但工作機會大好。

對於Angelababy（楊穎）與黃曉明屢傳婚變，麥玲玲之前已預測過兩人要小心處理感情問題，她說：「佢兩個都係屬蛇，相差12年，除非聚少離多，否則長期壓力都好大，非常困難兼花時間去溝通，我睇係高風險嘅一對。」問到馬國明和湯洛雯有否機會拉埋天窗？麥玲玲笑說：「其實我唔記得佢哋兩個生日，來年娛樂圈會有好多開心同生仔喜事，之前睇過馮盈盈，佢應該2022年有機會搵到真命天子。」

港姐冠軍馮盈盈舊愛鍾文浩（Martin）與拍拖僅數月的「翻版徐子淇」黃潁妍（Ashley）前日結婚，被預言明年找到真命天子的馮盈盈大方祝福前度：「係喜事，除咗祝福都係祝福，不過最近工作忙，就冇特別去同佢講祝福啦！」

對於麥玲玲師傅的預測，馮盈盈開心表示：「佢話我來年愛情運好好，做藝人桃花運除咗愛情，工作同貴人都係人緣桃花，佢都話我事業新一年更加好，真係充滿希望。暫時未搵到Mr. Right之前，就專心工作，唔諗呢啲，直到遇到再諗啦！」問到擇偶條件？馮盈盈說：「多謝大家關心我嘅愛情發展，一定要幽默搞笑，令我開心，大家一齊相處開心最重要。」

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