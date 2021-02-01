美劇《西部世界》（Westworld）33歲女星伊雲麗素活（Evan Rachel Wood）於2016年首次向傳媒自爆曾經遭受兩次性侵及虐待，其中更是被舊愛虐打及強姦。伊雲前年喊爆重提事件，又貼出自殘舊照片，藉此引起公眾關注，不過她由始至終都沒有透露前男友的真正身份。

伊雲今日卻突然鼓起勇氣在IG直指傷害她的正是前未婚夫、有「邪神」之稱暗黑搖滾歌手Marilyn Manson。伊雲在IG發文：「虐待我的人是Brian Warner，亦即世界知名的Marilyn Manson。他在我還是青少年的時候可怕地虐待了我幾年。我被洗腦和被操控，我不要再活在報復、誹謗和敲詐之中。我在這裏公開這個危險人物和在他摧毀更多生命之前，提醒所有與他合作的業界。我與眾多不再沉默的受害人站在一起。」伊雲與Marilyn的情侶關係於2007年公開，當時她只有19歲，兩人在2010年訂婚，並於七個月後分手。其實，伊雲在自爆被虐後，外間已經有傳Marilyn是虐待她的人，Marilyn去年曾發聲明否認，更指伊雲有很多其他男友，而伊雲亦曾多次公開讚揚Marilyn。

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