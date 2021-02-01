Netflix炮製的亞裔富豪真人騷《璀璨帝國》（Bling Empire） 近期熱爆，節目找來居住在洛杉磯的富豪、名媛，剖析他們的浮誇有錢人生活。節目第一季早於前年已經拍完，但在上月中才正式出街。富豪們昨日再次合體遊船河，早前被爆在節目扮窮的模特兒Kevin Kreider還當場在船上扮舞男「搵外快」，新加坡富二代Kane Lim和法國混血名媛Kim Lee還現兜兜拎出美金，將紙幣塞入Kevin的褲內。

《璀璨帝國》日前被中國企業女強人Kelly Mi Li的視星男友Andrew Gray大爆造假，指節目中的參加者均有指定的對白，說話內容被監製操控，而Kelly更是節目的監製之一。不過，事件並未有影響他們的玩樂興緻，眾人昨日就約埋一齊在船上狂歡，順便為台灣貴婦Christine Chiu慶祝生日，星級髮型師Guy Tang還大讚Christine是最sweet的女人。模特兒Kevin Kreider雖然不是名流出身，但卻努力上游，成功躋身上流社會，更開設自己的娛樂公司，身價已超越Kim Lee，達到1,900萬美元（約1億4,800萬港元）。

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