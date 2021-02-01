ViuTV全新節目《家務戰場》今晚首播，節目邀來6位「世界級港女」馬俊怡（Rose Ma）、貝依霖（Chantale）、邱晴、陳婉婷（Hebe）、伍詠詩及王頌茵（Kathy仔）去家務特訓營。事前她們分對家務及識做家務的人的看法，被問到對參演完節目有何期望，有人指是幫助減肥，甚至有人期望「可以嫁人」。

節目安排6人分3房同居一屋，並在「管家」古明華、小占及朱晉傑（CK）的帶領下，讓6名港女在10日內學識做一個會自理的港女。古明華一出場便明言，6女必須遵從他的指示，如有say no，便會被罰洗廁所。

其後6女要抽籤決定入住的房間與同房者，每2人一房，3間房有不同等級，她們要面對的首個任務，便是每間房派出一名代表，睇房內缺甚麼，另一名代表則坐車跟小占外出買欠缺的物品。

眾女全程呱呱叫

留守睇房的Chantale、伍詠詩及邱晴先後睇過自己即將入住的房間，見她們不時嫌房內物品陳舊、有污迹，甚至為了被編排住帳篷而呱呱大叫。她們記低購物清單後，便要把握限時一分鐘的通話時間內，告知同房要買甚麼，但小占與CK不時出聲搗亂，加上眾女分貝甚高，相當吵耳。而邱晴更因為私下聯絡室友Kathy仔，被CK扣掉10秒通話時間。

節目更直擊外出搜購的3女掃貨情況，有人不看價錢亂買，亦有人精打細算，幸好最後大家都無超出預算。其後他們回程，晒出戰利品時，邱晴為了拍檔冇買到自己想要的蠟燭而一臉失望。

管家古明華在首集的尾聲，坦言覺得6女都不懂愛錫自己，而且在考慮購物清單時，沒有考慮到自己的生活所需，他最後更坦言，如果要6女嫁給自己的話，直指「唔合格」！

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