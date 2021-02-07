韓國人氣綜藝節目《Running Man》（RM）的宋智孝今年可說是特別的一年，除了8月是她踏入40歲的大日子外，今年亦是她出道20周年的日子，智孝今年將會繼續於影視、綜藝方面出發，當中她今年更會攜TVING原創劇《來魔女餐廳吧》（暫譯）回歸公仔箱。

演餐廳主人兼魔女

《來魔女餐廳吧》是第三屆教保文庫故事徵集比賽的獲獎作品，故事以實現人們願望的餐廳為背景，講述魔女和兼職生等與客人們之間的奇幻故事。宋智孝在劇中飾演能實現人類願望的餐廳主人兼魔女一角。智孝的角色非常神秘，除了名字之外，年紀等都不為人所知， 擁有魔性魅力和美麗的外表。《來魔女餐廳吧》合共8集，預計今年播出。

《RM》勁吸fans

2001年作為時尚雜誌模特兒出道的宋智孝今年迎來了出道20周年，2003年開始參與電影及電視劇的拍攝工作，曾出演人氣劇《宮》、《朱蒙》，亦在電影《霜花店》中有大膽露點場面。2010年加入《RM》成功吸fans，來年智孝將繼續在電影、電視劇及綜藝方面發展。

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