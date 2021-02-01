曾與樂壇天后Lady Gaga合作出碟的美國傳奇爵士歌王Tony Bennett宣佈患上認知障礙症，他於2016年確診後一直沒有公開病情，直到近日終於和太太Susan接受《AARP》雜誌訪問，Tony的Twitter昨日留言指即使患了認知障礙症，生命仍然是一份禮物。

現年94歲的Tony Bennett曾被列為美國本世紀最偉大男歌手，他於2014年曾與天后Lady Gaga推出爵士樂大碟《Cheek to Cheek》，可惜推出兩年後就確診患病。不過，疾病並未有打擊Tony的意志，他於2018年至2020年已經與Gaga灌錄第二張專輯，將於今年春季推出。在訪問中，Susan指Tony並沒有發怒、抑鬱和在街上遊蕩等典型病徵，但就經常不確定自己身在何處或身邊正在發生甚麼事情，所以家人會讓他繼續唱歌以減慢病情。訪問的記者指，Tony在受訪時只有輕微反應，Susan還要在他耳邊大聲說話，向他解釋記者的來意。

54歲的Susan是Tony的第三任太太，兩人結婚13年多。蘇珊表示希望丈夫生命的最後一段時光得到平靜：「希望他有一晚上床睡覺，在夢中離去，我亦希望他的病情不會惡化。」

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