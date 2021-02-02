袁偉豪去年9月宣佈向女友張寶兒求婚成功，同年11月在清水灣愛巢簽紙，有傳張爸爸幫他們支付4,000萬豪宅首期，袁偉豪遭網民寸他食軟飯、婚後膠面勁走樣，更被冠名為底褲大王「三億駙馬」，他嬲爆「繼續話我食軟飯，繼續話我去做鴨，繼續話我一味靠黐，繼續話我做戲好屎，你們的負面批評只會讓我繼續努力去做好自己」，旋即讓人留意圈中富貴駙馬，當中就有黎諾懿。

黎諾懿近日接受周刊訪問講起自己因廚藝了得而吸引老婆李潔瑩，他又指老婆及她的家人都不懂煮菜，覺得他好神奇，令佢更容易融入女家，他又經常煲湯給太太，黎諾懿多年來花費30萬元收集《龍珠》配角及八十年代版《聖鬥士星矢》模型公仔，每次接工作都會買，他指如果將來兒子不喜歡這些模型就當「古董」變賣。相比之下，「五億駙馬」黎諾懿講起家人，對答方面就大方得多喇！黎諾懿於2014年迎娶家族做美容生意、身家超過五億嘅前落選港姐李潔瑩，即刻多咗個朵叫「五億駙馬」，黎諾懿就言「錢係好懸殊，希望努力工作拉近距離」，老婆亦支持他，稱日久見人心。

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