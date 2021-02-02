陳茵媺（Aimee）嫁給陳豪及誕下3名子女後，將專注力放在照顧家庭，正如陳豪每逢大時大節前，都會大讚Aimee為家人準備豐富節日大餐，不止賣相吸引，更是美味非常。Aimee絕對是稱得上入得廚房，出得廳堂，不過近日她再施展自己過人之處一面，為了剛搬入的新居，變身為裝嵌傢俬及相框工人，估不到放下鍋鏟，拿起平水尺及電鑽的Aimee也做得有板有眼，原來這技能是傳授自任職工程師的爸爸身上。

近日不時在Aimee的IG見到她忙於為新居裝嵌傢俬，繼日前先後裝好電視櫃及書架後，今日她分享成功在主人房裝掛上婚紗相，及三連框的巨型全家福巨型相框，Aimee對自己的創舉也感非常滿意，全因她指此工程需要精準的計算，如果有少至1毫米的錯誤，也不能成功裝掛，她笑說：「即使高中時考物理及數學科時，也沒有今天這麼投入專注，最後，我好驚訝竟然可以一次就成功，我哋（和兒子們）興奮到跳起。」Aimee再解釋為何選擇自己裝篏，全因疫情下不想請人來幫手。正如陳豪出席大台活動時，也堅持全程戴上合規格口罩，可想而知夫婦兩人完全將家人健康放在首位。完成今次創舉後，Aimee下一個工作便是裝篏窗簾路軌。

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