90年代經典日劇《東京愛的故事》女主角鈴木保奈美，當年憑赤名莉香一角紅遍亞洲，54歲的鈴木保奈美最近與丈夫石橋貴明再傳婚變，早前就有報道指，鈴木保奈美以個人名義豪花3億日圓（約2230萬港元）買入豪宅自住，半年前更成立個人事務所，由家姐和母親幫手打理，懷疑她是為離婚作準備。

鈴木保奈美為石橋貴明誕下三名女兒，21歲大女紙音最近惹網民熱議，事關正在海外留學的紙音打算畢業後加入演藝界，連帶她與兩位妹妹花音和桃音也被起底，而經三姊妹容貌曝光後，隨即被網民評頭品足，更紛紛勸紙音不要入行浪費時間。

紙音修讀觀光服務的專業學科，對娛樂圈滿有憧憬，但是又不想被說靠父母，因此傳出私底下應徵模特兒招募。據知，鈴木保奈美起初相當反對，但是態度逐漸軟化，加上已成立個人事務所，看來有意成為女兒出道時的後盾。

大女紙音多張照片於網上曝光後，擁有粗眉大眼，還有燦爛笑容，可是被彈沒有遺傳媽咪年輕時靚樣及氣質，反而父親的基因比較強，認真殘酷。其實石橋貴明與前妻岩田雅代的31歲女兒石橋穗乃香，早在2007年已經入行，發展13年也是半紅不黑。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！