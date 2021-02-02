29歲日本女星前田敦子，被爆與34歲男星勝地涼結束兩年半婚姻，雙方正請來律師處理離婚事宜，勝地涼的發言人回應時未有否認，相信分開已成定局。

有報道指，前田敦子對勝地涼諸多不滿，認為丈夫疫情期間只愛打機，沒有幫手湊仔而加速夫妻感情變得惡劣。離巢舊公司的前田敦子，近日開設個人網站繼續發展演藝事業，今日出版的《女性自身》追訪前田，發現她1月中與一名男性助手現身商業大廈，被指接觸荷李活影星韋史密夫（Will Smith）的製作公司，望衝出日本向外發展。

前田敦子是組合AKB48首任一姐，曾經迷盡萬千男士，她在離婚後會做個單親媽咪。不過，前田敦子曾被拍下在街上失控鬧老公，《週刊女性》向2,000名主婦展開民調，選出在藝能界中的「惡妻女星」，前田敦子打入第12位，冠軍是前女摔角手北斗晶，而早前與華原朋美鬧不和的演奏家高嶋知佐子，還有泉萍子、小倉優子、工藤靜香分別佔第4至第6位。

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