韓國人氣劇《驅魔麵館》雖然已於上月播出大結局，但劇集依舊大受歡迎，繼續穩守Netflix香港排行榜榜首。劇集受歡迎，亦令劇中一眾演員人氣急升，除了趙炳圭成為炙手可熱的新星外，女主角金世正在劇中的表現亦留下深刻印象。擁有甜美樣子加魔鬼身材的金世正在劇中豪邁過人，不過剛強的外表下演繹喊戲卻令fans大呼心痛，成功令她勁吸fans。

大方素顏示人

24歲的金世正不時都會在IG更新照片及片段，大冧fans，當中她亦不介意展示素顏，大晒完美臉蛋。由於現時金世正人氣爆燈，不少港星都輪住搶住認自己同金世正撞樣，好似歌手龍小菌，還有蘇志威亦自誇太太劉小慧似金世正，足證她現時人氣高企。現年24歲的金世正於2016年參加選秀比賽《PRODUCE 101》獲得第二名，以限定女團I.O.I的成員身份出道，同時亦屬女團gu9udan的成員之一，不過目前兩個團隊已解散，她於去年起開始個人活動。

屬全能藝人

金世正屬於全能藝人，分別在音樂、戲劇、綜藝上發展，各方面都獲得好成績。除了發展演藝事業外，金世正雖然身高只得1.64米，但穿搭卻有其個人風格，從她IG上載的生活照來看，她私下喜歡穿着T恤等輕便服飾，同時又愛穿上貼身衫騷其豐滿身材。當中她前年來港旅行時亦穿上短裙短褲，大晒美腿。

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