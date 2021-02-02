近日趕上潮流、學人拍片並放在社交平台分享的劉佩玥（Moon），今日更新IG，透露自己「打敗仗」，不幸患上俗稱「生蛇」的帶狀疱疹。

Moon在限時動態留言：「2021第一擊，生蛇。真係好痛。無論你郁定唔郁都好似被針拮、被火燒、被電擊，總之好痛。感恩每位同事朋友們寵愛有加，十分遷就，萬分體諒，感謝你們！」日前在IG透露自己趕拍劇的Moon，稱忙到冇時間更新社交平台：「每日都覺得好攰，但好充實，好開心！我身邊真係好多天使寶寶呵護我、體諒我。」相信當時Moon已在潛伏期，病毒一爆發，便令她病倒。

Moon又說：「2021我知道了。我不只要努力工作，更要好好照顧身體，身體好，才有力氣走更遠！放心，我會快快好起來，吃有益的，天天運動，好好休息，不會令你們擔心。」

根據衞生署資料指，「生蛇」是當身體免疫力下降，例如隨着年紀漸長或遇上生活壓力時都有機會誘發帶狀疱疹（生蛇）的（重覆）出現。而患者身上出現的水泡可持續1至14天，水泡之後會潰破或萎縮，乾水後結痂，為期2至3星期。在皮疹消失之前皮膚仍會感到痛楚。

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