曾獲艾美獎和東尼獎的美國資深男星郝爾布魯克（Hal Holbrook）逝世，享年95歲。《紐約時報》報道，郝爾於1月23日在他位於比華利山的住宅辭世，他的助理周一證實其死訊。

郝爾布魯克1955年入行，電影作品包括《驚天大陰謀》（All the President’s Men）、《中途島戰役》（Midway）與《華爾街》（Wall Street）等大作，也曾演出《人在江湖》（The Sopranos）、《實習醫生》（Grey’s Anatomy）等劇集。入行66年的他影視作品高達136部，影迷常可在大銀幕和小螢幕看到他熟悉的身影。

2008年，當時高齡82歲的他以《浪蕩天涯》（Into the Wild）入圍奧斯卡金像獎最佳男配角，成為最高齡的入圍男星。而他的代表作就是在舞台劇《Mark Twain Tonight》扮演美國知名作家馬克吐溫（Mark Twain），唱作俱佳的精彩獨腳戲為人津津樂道。

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