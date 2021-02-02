曾被譽為TVB新一代男神的余德丞（Dickson），2018年在踢波期間暈倒昏迷，送院後一度情況危殆並要在深切治療部接受治療，幸好Dickson最後大步檻過，小休過後已經投入工作。不過日前Dickson在主持足球節目時，被網民發現驚變超殘樣，擔心他的身體狀況出現問題。今日Dickson在將軍澳出席活動，現場所見，相對主持節目的疲倦樣，Dickson的黑眼圈減退不少，他強調身體沒有大礙：「嗰日只不過係唔瞓，前一晚用咗好多時間去搵資料，又可能係現場燈光化妝影響，所以睇落我個樣好似好攰。」Dickson表示同公司溝通過，希望可以開始拍番劇：「大家唔使擔心，我非常健康，已經去咗跑步，可以應付到工作嘅。」

此外，同場的胡鴻鈞拎着拐杖現身，原來他日前拍外景時不小心扭親，醫生表示他有一點點的骨裂，要多休息，問到緋聞女友蔡思貝有否慰問？Hubert說對方還未知道他受傷：「我唔知幾時好番，不過劇組對我好好，先拍咗啲唔使走動嘅戲份，希望唔會影響到整個拍攝過程。」

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