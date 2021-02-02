韓國女團2NE1由CL、朴春、Sandara及敏智於2009年組成，但朴春於14年捲入運毒案後，組合人氣急跌，最終於16年正式解散。雖然組合已解散，但四位成員仍Keep住好感情，日前就合體為敏智慶祝生日。

私下常見

敏智昨日亮相電台節目《朴明秀的radio show》時，亦提到2NE1再度合體活動的可能性很高：「雖然各有各忙，但我們常常見面及聯絡，亦有商量過要一起做點甚麼，大家都很想再聚在一起。」她又提到朴春目前正努力減肥，因而有不少fans認為是暗示在為四人合體活動做準備，大呼期待及興奮。

呻因Sandara要減肥

敏智又提到在2NE1時期一直吃不飽而感到很辛苦：「Sandara姐姐太瘦了，一起拍照的話，我就像一隻大蟾蜍，為了看起來好看，所以很努力減肥。」提到自己的近況，敏智表示離開YG事務所後，成立了一人公司，由父親管理任老闆，又與教過自己的老師一起經營舞蹈學院，收入都不錯。

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