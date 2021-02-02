獨立歌手莊正一向鍾情動漫及科幻電影，現時回復自由身的他，最近找來造型師，並由兩位攝影師拍攝一輯充滿cyberpunk風格的主題寫真。

莊正日前在IG上提到：「一路有睇唔同cyberpunk類型嘅電影，銀翼殺手/攻殼機動隊/阿基拉/matrix etc. 各種視覺享受，好靚嘅城市，高科技，人同機械嘅融合，睇係覺得好型嘅真係...」他亦有幻想自己身處這個虛擬世界，但就得出結論：「嗰個世界都係地獄！」認為現時大家已經被各種social media、人面識別系統監控，就算未到2077年，社會已經是某種程度上的cyberpunk，不少這類荷李活電影要來香港取景絕對有原因。

前年被控暴動罪的莊正，與唱片公司解約後，未有放棄音樂，去年以獨立歌手身份推出兩首歌，莊正接受《蘋果》訪問說：「2020年對我嚟講係好複雜一年，始終第一首歌係以前公司幫我出，而家所有嘢要自己做，好多嘢唔識，好多嘢要學要人幫，所以呢一年喺音樂上學咗好多嘢，雖然下半年冇乜嘢動靜，但好多時間自己喺屋企作歌整理思緒，諗未來可以點樣有計劃啲再行落去，我都係keep住有返part time，踏出舒適區，所以我係滿意嘅。」

對比之前有公司照顧，現在作為獨立歌手一腳踢，莊正說：「好大分別，首先對人，以前只係集中唱歌方面，而家先唔講首歌，訪問、影相要接觸好多人，要學識點同人溝通，所以對我嚟講好大挑戰，我係唔擅長social嘅人，所以對我嚟講有啲困難，音樂方面曲詞編監有啲自己做，但自己能力有限，要搵人幫手，音樂技巧仲係學習階段，呢年迫住自己成長，仲有好多要學。」

雖然未來是未知之數，但莊正抱有希望：「呢半年自己寫咗啲歌，思考緊要自己想表達嘅嘢，所以今年希望出到多啲歌，但唔想咁chur為出而出，要思考好啲計劃。」

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