由吳千語、惠英紅同吳岱融主演，新晉導演朱鳳嫻執導的電影《一路瞳行》，入圍今屆香港亞洲電影投資會「製作中項目」計劃，獲資助拍片。故事根據導演本身經歷改編，講述吳千語角色的父母皆為失明人事，誕下視力正常的女兒，長大後自覺只是父母的盲公竹，對家人又愛又恨。

惠英紅同吳岱融演失明夫妻，吳千語演他們的女兒，惠英紅說：「電影圈是需要薪火相傳，新導演需要前輩支持，我必須要盡一分力。」她希望透過電影令更多觀眾了解社會上被忽視的人，失明人士當中也有很多勵志故事，他們會自力更生及擁有不向命運低頭的堅毅精神。惠英紅話戲中的角色，雖然雙目失明，但仍然將家庭照顧得頭頭是道，將女兒養育成材，是一個很樂觀、堅毅的人物。惠英紅話跟導演見面，聽過她的真人真事後，覺得導演是一個積極的人，也是打動自己接戲的原因。

導演朱鳳嫻在香港演藝學院戲劇學院畢業，主修表演，集演員、編劇、電影監製及導演一身。2011年她將成長經歷寫成劇本《發育．不良》於劇場演讀，2014年再改編成微電影，並首次執任導演。去年她獲黃百鳴旗下東方影業、電影發展基金及創意香港聯合投資，拍成電影。

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