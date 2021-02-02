韓國神劇《太陽的後裔》男星宋仲基夥拍金泰璃、陳善圭及劉海鎮主演的新片《勝利號》，原定去年上映，但受武漢肺炎疫情影響而多番延遲開畫，片商最終放棄院線，落實大後日在串流平台Netflix上播出。而宋仲基、金泰璃等一眾演員及導演趙成熙今日就現身網上發佈會，力谷電影。

與導演事隔10年再合作

宋仲基穿上西裝型爆現身，而金泰璃則穿上粉紅色裙子晒香肩出現。宋仲基早於拍攝《狼少年之戀》時就與趙成熙導演合作，他表示：「10年前一起拍攝《狼少年之戀》（電影於2012年上映）時，已聽說會準備這樣的作品，我認為應該很有趣。之後導演給我劇本時，我已下定決心要演出。這是我第二次和導演合作，他好像總是給我污糟邋遢的角色。從內心來看，因為是單純而明朗的角色，其實外表並不重要，這也是我喜歡趙成熙導演作品的原因。」

首部以宇宙為背景的電影

對於《勝利號》作為韓國首部以宇宙為背景的科幻電影，宋仲基坦言知道有很多人以為他們會有很大壓力，但他相反卻有種激動和期待的感覺，令他有一種和初中朋友一起看電影的感覺。而金泰璃則說：「提到科幻電影，不是已經習慣了荷李活嗎？ 我曾想過在韓國出演宇宙、科幻電影會如何，但好像在我們的電影中得到了很好的展現。 很具有韓國特色。很期待以後上映的科幻電影，對於我們的電影拍攝感到欣慰，很期待作為觀眾欣賞電影。」陳善圭亦表示：「我既激動又緊張，一起談論電影的瞬間也很幸福。如果是運動員，感覺就像參加全國體育大會一樣，和進入世界盃決賽的感覺很相似。」劉海鎮也說：「這是第一部科幻電影，拍得很精采，導演應該很自豪吧，我想，能製作出一部值得一看的電影，我感到很高興。」

故事發生在2092年

《勝利號》講述在2092年，靠清理宇宙垃圾來賺錢的「勝利號」船員，意外發現外表是無辜小女孩的大殺傷力機器人，因而無意中捲入危險交易的故事。

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