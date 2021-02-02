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台灣性感女藝人鄭家純（雞排妹）日前控訴出席尾牙活動，遭到老闆、演出歌手性騷擾。事件持續發酵，爆出台語男歌手翁立友是當日的演出者，事後翁立友所屬的豪記唱片公司發聲明澄清。今日雞排妹接受台灣《蘋果新聞網》訪問還原真相，語氣聽來仍心有餘悸。

雞排妹透露翁立友當日不但假動作摸她屁股，還逼她唱《廣島之戀》改歌詞，故意把「不夠時間好好來恨你」一句改成「想你」，唱完還說要幫她開公司，離開前向她索取聯絡方式，一連串舉動讓雞排妹感覺不舒服被侵犯，而當天辦尾牙的公司就是強勝遊戲公司，主桌來了十多個黑道人物，翁立友正是老闆的朋友，種種不安氣氛讓她無奈到結束，事後才敢公開事件，目的只希望呼籲女生要小心自保，她也不怕從此在演藝圈沒工作，「我自認還算是有點聲量的公眾人物，如果今天連我都不敢講，其他受害者怎麼辦？」

雞排妹表示當天尾牙的廠商老闆除了對她言語性騷擾，活動中間要用號碼機抽球時，流程一開始是寫她必須用手把球接住，結果該老闆直接兩手上來摸住她雙手，讓她不知所措。至於翁立友方面，雞排妹直言事前對稿時，公關公司交代她和歌手不會有交集，但就在她介紹翁立友上台唱歌後，翁立友卻叫住她，聲稱自己穿紅西裝跟一身紅旗袍的她很匹配，希望她站在台上陪他唱歌。

繼而翁立友問雞排妹會否懂唱他的歌，雞排妹表示不會，翁立友仍不死心要求跟她合唱，兩人清唱了《廣島之戀》，翁立友更故意改歌詞，讓雞排妹覺得不對勁，但也只能無奈唱完。唱完歌又跟她聊天，雞排妹說：「他不讓我下台，他右手拿麥克風站在我右手邊，突然我感覺我的屁股從下到上被碰觸到，然後我就看到他的左手伸出來，就是一個不小心揮到我屁股的假動作，我整個儍住嚇到！」

後來翁立友還誇讚她：「尾牙能請到你真的太棒了，以後我要為了你開公司。」此時她才意會到自己從上台一刻就被騷擾，「他說要開公司，難道是以後每年尾牙都可以找我，對我做一樣的事情嗎？」讓她更覺得誇張的是，翁立友要離開現場時，還特別跑到台前跟她要聯絡方式，「我就婉拒請他透過助理問公關公司，如果要找我工作，通常也應該都是透過經紀人，怎麼會來跟我要電話？」

雞排妹經理人昨收解釋電話

對於翁立友方面昨晚發聲明澄清，並強調有全程錄影，雞排妹坦言豪記唱片公司事後有致電她的經理人解釋，但態度不是很客氣，「康姊（經理人）有跟他們說，翁立友助理錄影都是片段，並非全程，而且發生事情的時候，助理坐在主桌跟那些黑道一起，也根本拍不到，豪記本來還想把影片放在臉書上給大家看，但康姊跟他們說如果還有別的受害者怎麼辦？豪記就不敢再講話了，他們聲明稿也沒提到翁立友名字，可見也不敢幫他扛。」

而事發後被網民抨擊炒作，雞排妹強調自己是受害者，能夠站出來公開真相已是鼓足勇氣，不明社會怎麼會如此歪風，但她不打算提告，因為打官司是一條很漫長煎熬的路，她也表示事發後公關公司致電來善後時，當時她有轉達希望尾牙廠商可以公開道歉，但事隔一周都沒有任何動作，所以現在她也不想再追究，只是希望以後不要再出現更多的受害者。

翁立友今再發聲明補鑊

事件未因翁立友方發聲明而平息，他所屬的豪記今日再發稿聲明，指遭指控的性騷擾行為，是「一切的舞台效果都是為了演出更為生動活潑，讓在場的觀眾欣賞」，更強調「翁立友自出道以來，尊重女性，潔身自愛，從無任何緋聞發生」，聲明中更提到豪記已經委託事務所在做蒐證的階段，是非黑白將有分曉。

翁立友近日忙着籌備新碟《放你飛》及拍MV，不少業界人士指他恐因今次的性騷擾風波重創形象，影響出碟日期，但他所屬豪記唱片早前前台灣《蘋果新聞網》稱：「發片一樣過完年後」，而且接下來也沒有其他尾牙商業演出活動。

雞排妹望結局變好事

雖然事件仍膠着未有結果，但今晚雞排妹在facebook留言指：「最開始的第一篇發文，在最後我寫下：『過程雖然是爛事，但我可以把結局變成好事。』願能夠真正成為一件好事，如果能夠影響到一些人，提供一點點勇氣給那些不願隱忍的受害者，而那些站在對立面的可以傾聽他者、換位同理，那麼，這就是我想要的結局。」

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