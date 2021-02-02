韓國綜藝節目《兩天一夜》的44歲男星Defconn，今日突然被指年少時曾入兒童院，引起網民熱議。

據悉，Defconn於日前播出的MBC節目《玩什麼好呢?》中扮演刑警一角，網上卻有人留言表示：「曾入兒童院的Defconn為甚麼可以演刑警？」並要求他退出節目。

達成協議結案

網民指出，Defconn於2013年亮相節目《膝蓋道士》時，曾自爆在學生時期因圍毆事件而差點受審，但已與受害者家屬達成協議，所以結案。當時Defconn曾表示：「在學校坐上警車被送到刑事機動隊接受調查，在拘留所中收到母親表示不會放棄我的紙條，喊着反省自己做錯了事。」估計因而被網民誤會。

擬告留惡評網民

對於突然被爆曾入兒童院一事，Defconn的所屬事務所表示：「Defconn年少時的確曾參與圍毆打鬥，但並沒有入兒童院，Defconn懷着反省的心情，為了成為對家人、身邊人更好的一個人，一直努力到現在。我們將收集證據，對留下惡評、失實留言的網民採取法律行動。」

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