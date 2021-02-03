韓國神劇《太陽的後裔》男星宋仲基本月將強勢回歸，除了他夥拍金泰璃、陳善圭及劉海鎮主演的新片《勝利號》，將於後日在串流平台Netflix上播出外，宋仲基的新劇《Vincenzo》將於20日接檔《哲仁王后》在tvN收費台播出，劇組繼早前公開劇照及預告外，今日再公開一眾主演的個人海報。

男神以惡制惡

《Vincenzo》講述因組織間的糾紛而從意大利逃到韓國的黑手黨法律顧問，愛上律師後以惡人的方式體現正義的故事。宋仲基於新劇中飾演韓裔意大利律師，是一個用冰冷外表武裝自己的男人，由意大利回到韓國後，他與一名韓國女律師全汝彬展開命運般的相遇。

澤演化身暖男

新劇的主題是「以惡制惡」，公開的海報亦以黑白色調為主，宋仲基、全汝彬等人均擺出冷酷的表情，當中暖男宋仲基就改形象，以充滿殺氣的眼神現身，令人好奇他將以哪種獨有的方式對抗惡勢力。全汝彬就演好勝的瘋狂律師，她將為了勝訴而不擇手段，努力維持她在法律界的頂尖地位。2PM成員澤演就演暖男實習律師，海報中他的表情相比其他角色明顯更加溫柔，是一個天真、沒有惡意的角色，會為劇集增添趣味。劇組表示：「請期待強勢的角色之間的火花，及持續驚心動魄的劇情。」

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