一年一度的影視界盛事第78屆金球獎（78th Golden Globe Awards）於美國時間本月28日舉行頒獎禮，大會今日公佈各組別的提名名單。已故男星「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman），憑Netflix電影《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）獲提名最佳男主角，有機會在過身後奪得人生的首個金球獎殊榮。

查特域克保斯曼生前作品《藍調天后》已在Netflix上架，一如所料在電影組別入圍劇情組的最佳男主角，最後五強其餘還有《曼克》（Mank）的加利奧文（Gary Oldman）、《The Father》的安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）、《The Mauritanian》的Tahar Rahim、《Sound of Metal》的列斯艾文（Riz Ahmed）。

最佳男主角

查特域克保斯曼《藍調天后》

加利奧文《曼克》

安東尼鶴健士《The Father》

Tahar Rahim《The Mauritanian》

列斯艾文《Sound of Metal》

最佳導演

Emerald Fennell 《超犀女王》

大衛芬查（David Fincher）《曼克》

趙婷《浪跡天地》

Aaron Sorkin 《芝加哥七人案：驚世審判》

Regina King《邁亞密的一夜》（One Night in Miami）

最佳電影

《浪跡天地》

《The Father》

《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）

《曼克》

《超犀女王》

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