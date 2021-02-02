45歲荷李活巨星安琪蓮娜祖莉（Angeline Jolie）登上最新一期英國版《VOGUE》雜誌封面並接受專訪，她表示缺乏成為全職媽媽的自信，大部分時間都在努力撫平家庭傷痛，也過得很煎熬，暗示與畢彼特（Brad Pitt）離婚一事令小朋友也很痛苦。

安琪蓮娜被問及與6個孩子的家庭生活是否幸福時，她坦言：「我不知道，過去幾年的生活確實非常辛苦。」雖然很期待50幾歲時還能繼續拍動作戲，但孩子們都希望她不要再繼續冒險，擔心她年紀漸長後，身體會不堪負荷。她自己就很期待年過50以後的生活，因為孩子們能適應不同環境。

安琪蓮娜於2016年9月19日與畢彼特申請離婚，至今4年多，因為她拒絕與對方共享子女監護權，官司至今仍無結果。她表示：「過去幾年除了工作以外，還要照顧家庭，非常辛苦，現在已逐漸恢復中，感覺就像冰融化、血液回流體內一樣。」她在訪問中絕口不提畢彼特的名字，僅稱小朋友的父親住在離她家5分鐘車程的地方。她也強調已急不及待想進入下一個10年，自認踏入半百年紀後的自己，可以活得更輕鬆自在。

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