牛在傳統中國文化中，喻意豐收、勤奮工作後的收穫，牛也有堅毅、勤奮特質。今年各大腕錶品牌的牛年生肖腕錶，刻劃了牛的不同面貌。

【Harry Winston 】

Harry Winston牛年推出Premier系列牛年生肖玫瑰金自動腕錶。錶盤上是一隻充滿力量、活力的金牛，底盤則用上鮮豔喜慶的紅色珍珠母貝錶盤，12點鐘位置鑲嵌了一顆祖母綠形切割鑽石，而錶盤下半部分飾以起伏山巒，呼應了中國山水畫風格。發行量極少，全球限量發行8枚。

【Vacheron Constantin】

江詩丹頓推出的生肖腕錶，已經出了8個生肖，今年Métiers d’Art藝術大師系列的年度牛年生肖錶，結合金雕、琺瑯等錶面工藝，古典雅致。錶盤上，以手工雕刻技藝雕成的中國傳統風的枝葉裝飾圖案，半嵌入式設計，將深淺不同的浮雕圖案精心組合在一起，主角的牛皮紋毛髮細緻， 玫瑰金與白金，各限量12枚。

【Piaget 】

伯爵以Altiplano至臻超薄系列推出牛年限定版，錶盤以大明火掐絲琺瑯工藝繪飾生肖牛，琺瑯燒制、定位從來需要超高工藝，伯爵由琺瑯工藝大師Anita Porchet傾情打造。 此外，伯爵更推出全新Limelight Stella系列月相腕錶，並甄選數款Possession系列珠寶新作，歡慶新春佳節。

【Ulysse Nardin 】

雅典錶以18K玫瑰金打造，推出金牛生肖腕錶，搭載UN-815自動上鍊機芯。藝術大師捕捉牛的自然精神與形態，透過琺瑯彩繪和燒製，以金雕技法、以內填琺瑯技法製作的金牛氣勢如虹，全球限量發行88枚。

【Chopard】

Chopard每年都會推出一款L.U.C生肖的腕錶，今年的金牛以黄金製作，飾以珍珠母貝和彩色漆繪。蒔繪漆藝錶盤出自百年歷史的山田平安堂工坊，由漆藝大師小泉三教繪製。運用漆繪與金粉結合的手工技藝呈現蘊含豐富象徵意義的畫面，每款限量88枚。

【Jaquet Droz】

Jaquet Droz為牛年設計了4款生肖錶，以田園之牛做主題。採用微繪工藝在錶面勾勒出在霧氣繚繞、群山峻嶺之間的牛，充滿詩情畫意。

【Breguet】

寶璣的年度生肖錶Classique 7145牛年腕錶，少有地以大水牛作主角，兩只向前奔跑的水牛，充滿氣勢及力量。這兩只金雕牛，身上集合四種不同色調，啞感銀灰的牛身，而牛角和牛蹄則呈天然白金色，底盤沒有額外裝飾，佈上雅致、細密波浪扇形細紋，高超工藝，明快精煉。

【萬希泉】

香港陀飛輪品牌萬希泉的牛年陀飛輪，以金銀雕刻工藝，在鏤空錶盤上刻劃出金牛在山峰的圖案，配置陀飛輪機芯及40小時動力儲存。

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