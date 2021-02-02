各大時尚品牌在農曆新年前，都「入鄉隨俗」推出應節的新年限定系列。Louis Vuitton、Chloé、Tod’s、Furla等的金牛，都以可愛為主，至於洋溢濃濃節日氣氛的紅色、金色設計，也是不可或缺的新年最佳選擇。

【Louis Vuitton趣味小牛】

Louis Vuitton不僅以一系列精選紅色系單品迎接農曆新年，還打造可愛的Rodeo小牛圖樣，飾在絲巾、圍巾和立體感小掛飾中，以趣味設計慶祝農曆新年。

【Tod’s俏皮牛】

Tod’s「俏皮牛」零錢包和吊飾，將象徵元氣與忠厚的生肖 「牛」卡通化，皮質拼接糅合匠心工藝剪裁，造型活靈活現，非常貼合農曆新年的節日氛圍。而特別推出的限量Signature手袋，經典設計加上Matelasse菱格壓紋的質感，和T字扣飾上的閃石，更添華麗。除了紅色，也有黑與白的型格色調，在牛年展現出時尚風格。

【Fendi新春花卉】

Fendi農曆新年別注系列以紅色為主調，象徵吉星高照和喜氣洋洋，結合高雅粉色調和為新春開運的中國傳統花卉，將應節年花糅合經典FF標誌細節及圖案。除了男女裝、手袋、配飾，也有貼合抗疫日常的口罩，搭配新春造型最適合不過。

【Balenciaga低調經典】

如果不喜歡「紅噹噹」，Balenciaga「Year of the Ox」系列又會否合你口味? 以卡通小牛形象及牛年標誌為設計，包括男女裝成衣，備有經典版連帽衫、T恤、睡衣式套裝、圓領針織衫、牛仔外套等，牛年標誌躍然在螢光綠色之上。不同尺寸的Hourglass手袋、將「牛」低調融入黑白品牌字樣；卡通小牛鑰匙扣則趣味立體地呈現在縫製的叠層皮革上。

【Chloé】

Chloé以福牛為主題，重新演繹Daria Mini和Drew手袋，披上牛仔布和紅色皮革，以代表農曆新年的亮麗紅色帶來好運。除了手袋，還有多款首飾及配飾，其中包括收納AirPods的迷你耳機袋，飾上小牛角與鼻環，令人愛不釋手。

【Furla可愛乳牛】

Furla的新年別注系列，以人氣的Metropolis系列為基礎，靈感來自可愛有趣的乳牛公仔，黑白色的主調，配合應節的紅色鑲邊，袋蓋上立體的牛耳和牛角，刻畫出頑皮的乳牛造型，寓意新一年牛氣衝天。

【Maison Margiela 《十牛圖》】

迎來牛年之際，Maison Margiela特別與藝術家Nhu Xuan Hua合作，打造夢境般的《十牛圖》。水牛在故事裏象徵啟蒙和修行，Maison Margiela新年系列將其與品牌故事融合，並以Love和Truth刺繡印花點綴，傳達新年的美好祝願。

【Berluti獨特紅色】

新年買新袋不是女士的專利，Berluti為眾紳士們呈獻新春限定系列，包括手袋、鞋履、成衣及小皮具等，其中Un Jour’ Gulliver迷你斜揹袋，採用Patina古法染色技藝染製的西馬爾紅色Venezia皮革，洋溢新春喜悅，獨具匠心；黑紅碰撞的針織衫，兼具時尚感與保暖的實用性。

【Dior限量聯乘】

Dior的新年男裝限量系列帶來Kim Jones與藝術家Shawn Stussy合作的聯乘限量系列。這款B23運動鞋，層叠透明切割設計和黑白色Dior Oblique帆布，再飾上牛頭刺繡章，呼應牛年之餘，別具時尚潮流氣息。

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