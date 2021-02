第52屆美國全國有色人種協進會(NAACP)頒發的Image Awards於昨日公佈提名名單,樂壇天后Beyonce連獲七項提名,而已故的「黑豹」查特域克保斯曼(Chadwick Boseman)就憑兩部電影獲提名最佳男主角及最佳男配角。

於去年8月28日因大腸癌病逝的「黑豹」查特域克保斯曼分別憑Netflix電影《誓血五人組》(Da 5 Bloods)及《藍調天后》(Ma Rainey’s Black Bottom)獲得最佳男配角和男主角提名,兩部電影亦同時提名最佳電影獎及群體演出獎。女星維奧拉戴維絲(Viola Davis)將與Regina King和諧星Trevor Noah等爭奪最高榮譽的年度娛樂家獎,維奧拉亦分別憑劇集《法網危情》(How to Get Away with Murder)及《藍》片獲得劇情組視后和影后提名。至於天后Beyonce就獲得六項音樂獎提名,以及憑Disney+特備節目《Black Is King》獲最佳導演提名。電視組方面,Netflix人氣劇集《柏捷頓家族:名門韻事》(Bridgerton)男主角Rege-Jean Page獲提名最佳劇情劇集男主角,而女星Adjoa Andoh亦憑該劇獲得最佳女配角提名。NAACP Image Awards將於下月27日舉行,在BET電視台播出。

