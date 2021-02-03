第52屆美國全國有色人種協進會（NAACP）頒發的Image Awards於昨日公佈提名名單，樂壇天后Beyonce連獲七項提名，而已故的「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）就憑兩部電影獲提名最佳男主角及最佳男配角。

於去年8月28日因大腸癌病逝的「黑豹」查特域克保斯曼分別憑Netflix電影《誓血五人組》（Da 5 Bloods）及《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）獲得最佳男配角和男主角提名，兩部電影亦同時提名最佳電影獎及群體演出獎。女星維奧拉戴維絲（Viola Davis）將與Regina King和諧星Trevor Noah等爭奪最高榮譽的年度娛樂家獎，維奧拉亦分別憑劇集《法網危情》（How to Get Away with Murder）及《藍》片獲得劇情組視后和影后提名。至於天后Beyonce就獲得六項音樂獎提名，以及憑Disney+特備節目《Black Is King》獲最佳導演提名。電視組方面，Netflix人氣劇集《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）男主角Rege-Jean Page獲提名最佳劇情劇集男主角，而女星Adjoa Andoh亦憑該劇獲得最佳女配角提名。NAACP Image Awards將於下月27日舉行，在BET電視台播出。

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