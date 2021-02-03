韓國JYP旗下的8人男團Stray Kids於2017年出道，近日隊中的20歲成員HAN卻被翻舊賬，被爆曾寫出具有種族歧視內容的歌詞，因而受到網民的指摘，而他昨日亦即在IG上載手寫信就事件道歉。

發文道歉

據韓媒報道，於2013年HAN大約僅得13歲時，他曾創作一段rap的歌詞，當中內容滿佈粗言穢語及涉及種族歧視的內容：「你這個外國黑X工、你這個mothXX fuXXer的死豬」。有關內容再度在網上瘋傳，HAN為免事件惡化，昨日急急在IG發文道歉補鑊。

感到慚愧

HAN於手寫信中表示：「我13歲的時候寫的歌詞現在引發爭議，給包括fans在內的很多人帶來了很大的困擾。這是無可辯駁的錯誤，僅憑想唱rap的想法就寫出了錯誤的歌詞，沒有考慮就寫出了歌詞，給很多人帶來了傷害，對此我深表歉意。回顧我過去寫的歌詞，我想了很多。為了通過音樂表現自己，與更多的人產生共鳴而選擇了歌手這個職業，只是對自己過去寫這種歌詞感到慚愧。因為我知道這不是因為年紀小就能得到原諒的行為，所以會更加反省，同時會時刻銘記國內外眾多fans給予的愛和支持。」

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