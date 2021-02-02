韓國神劇《太陽的後裔》男星宋仲基夥拍金泰璃、陳善圭及劉海鎮主演的《勝利號》，原定去年暑期上映，但受武漢肺炎疫情影響而多番延遲開畫，片商最終放棄院線，落實後日在串流平台Netflix上播出。《勝利號》作為韓國首部宇宙科幻片，早於開拍前已引起關注，製作商方面亦落重本，電影的投資金額更高達240億韓圜（約1.7億港元），令人好奇電影除了有男神宋仲基擔正外，還有甚麼賣點。

邊緣人為錢執垃圾

《勝利號》的故事背景是2092年的未來，地球已成為一顆黯淡的星球，沙漠化令人類無法居住，大型跨國公司UTS建立了類似地球的太空殖民地，不過除了指定的5％人類外，非公民都要留在荒涼的地球上，或是成為太空工作者。戲中宋仲基、金泰璃、陳善圭及劉海鎮是四名邊緣人，他們駕駛宇宙飛船「勝利號」，在宇宙尋找值錢的太空垃圾，無意中發現一名小女孩。當意識到小女孩可能是被宇宙警察通緝的大規模殺傷性人形機械人後，四人決定以她換取贖金，然而卻在過程中發掘了許多驚天動地的秘密。

《與神同行》製作團隊

《勝利號》早期名為《電弧》，早在電影發行前十年左右，導演趙成熙已開始編寫這故事，靈感源自朋友與他談論太空垃圾的危險，至前年電影終獲投資發行商投資，並正式進入準備階段。《勝利號》的投資金額高達240億韓圜（約1.7億港元），負責製作特效的工作室，曾參與賣座片《與神同行》和《白頭山：半島浩劫》的製作，今次亦是宋仲基跟趙成熙導演繼電影《狼少年之戀》之後再度合作。

宋仲基窮爆着爛襪

宋仲基以往多飾演暖男角色，不過今次他就一改形象，飾演「勝利號」的問題飛行員，一切以錢為優先而且愛耍小聰明。於早前公開的預告片中，就見到男神宋仲基穿上爛襪，以近似乞丐的造型登場，完美演繹「窮到快活不下去」的形象。而平時man爆的宋仲基，更於片中遭金泰璃毆打。

金泰璃封首位女船長

金泰璃就演引領「勝利號」的霸氣船長，拿槍穿梭在宇宙之間，被稱做「魔女」或「這一區的瘋子」。金泰璃受訪時透露，這次飾演的女船長外形很冷酷，但是個內心相當溫暖的人，而且她對於可以演韓國影史上第一位女宇宙船長，都表示非常興奮。

陳善圭4個月唔洗頭

陳善圭於戲中飾演黑幫頭目出身的駕駛員，他於電影中以帥氣的雷鬼髮型示人。據知他當初為了符合導演的希望，外形上有所突破，因此決定梳雷鬼頭，沒想到一弄就要15個小時，而且洗頭要花5小時，洗頭過程中還會因扯到頭髮而疼痛，令他決定4個月都不洗頭。

劉海鎮聲音出鏡

實力派男星劉海鎮於戲中演愛嘮叨卻充滿獨特魅力的機械人，雖然他的樣貌於銀幕上沒有現身，而且原本預設他只需要配音的工作。不過拍攝期間都是以動態捕捉的方式拍攝，因此他仍有背上感應設備，在現場跟大家對戲，非常敬業。

韓版《銀河守護隊》

《勝利號》由公開簡介，到曝光劇照及預告片，不時都被網民拿來跟Marvel超級英雄電影系列《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）作比較。雖然《勝利號》跟《銀河守護隊》一樣都是以宇宙船為背景，戲中宇宙船成員都是由烏合之眾組成，眾人性格火爆而且不時鬧出笑話，兩部戲看似十分相似，不過趙成熙導演表示，為了將韓片跟荷李活電影作出分別，《勝利號》的情節和人物設定方面加重了人情味的元素。

宇宙觀添韓國元素

另外，趙成熙導演表示：「《勝利號》雖然描繪了與現在截然不同的世界，但其中的人物和我們並沒有太大的不同。宇宙船上的人物都是移民工人，需要擔心貸款利息和日常使費，吃大醬湯和米飯，不是穿着超能力制服的荷李活英雄，而是韓國的平民坐在宇宙飛船上飛來飛去，這是我們電影最大的個性。」

Richard Armitage演靈魂人物

《勝利號》除了由4名韓星主演外，於《哈比人》中演矮人首領「索林」的英國男星Richard Armitage，亦有份演出《勝利號》，於戲中飾演Dr. Sulivan，是宇宙開發企業UTS的會長，是戲中開拓新時代、創造階級結構的重要角色。

漫畫版公開前傳內容

《勝利號》早前更跟漫畫家「洪作家」合作，於去年5月推出《勝利號》的漫畫版。網漫版在劇情上將有40%為全新內容，從電影的世界觀和人物設定上延伸出不同的故事。據知漫畫因一開始描繪了主角泰浩（宋仲基飾）身為UTS王牌隊員的生活，因而被視電影《勝利號》的前傳。泰浩以UTS王牌隊員身份作戰時，經歷了無法挽回的事故，被搶走所有東西後成為了「勝利號」的飛行員，暫未知電影中會否詳細講述泰浩的過去。

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