各大時尚品牌在農曆新年前，都「入鄉隨俗」推出應節的新年限定系列。Chloé、Tod’s等的金牛，都以可愛為主體，至於洋溢濃濃節日氣氛的紅色、金色設計，也是不可或缺的新年最佳選擇。

收納好運

Chloé以福牛為主題，重新演繹Daria Mini和Drew手袋，披上牛仔布和紅色皮革，以代表農曆新年的亮麗紅色帶來好運。除了手袋，還有多款首飾及配飾，其中包括收納AirPods的迷你耳機袋，飾上小牛角與鼻環，令人愛不釋手。

壓紋風尚

Tod’s「俏皮牛」零錢包和吊飾，將象徵元氣與忠厚的生肖 「牛」卡通化，皮質拼接糅合匠心工藝剪裁，造型活靈活現，非常貼合農曆新年的節日氛圍。而特別推出的限量Signature手袋，標誌雋永設計與Matelasse菱格壓紋的質感，T字扣飾上閃爍閃石，更添華麗，除了紅色，也有黑與白的型格色調，在牛年展現出時尚風格。

吉祥喜慶

Fendi農曆新年別注系列以紅色為主調，象徵吉星高照和喜氣洋洋，結合高雅粉色調和為新春開運的中國傳統花卉。將應節年花糅合經典FF標誌細節及圖案，除了男女裝、手袋、配飾，也有貼合抗疫日常的口罩，搭配新春造型最適合不過。

低調經典

如果不喜歡「紅噹噹」，Balenciaga「Year of the Ox」系列又會否合你口味? 以卡通小牛形象及牛年標誌為設計，包括男女裝成衣，備有經典版連帽衫、T恤、睡衣式套裝、圓領針織衫、牛仔外套等，牛年標誌躍然在螢光綠色之上。不同尺寸的Hourglass手袋、將「牛」低調融入黑白品牌字樣；卡通小牛鑰匙扣則趣味立體地呈現在縫製的叠層皮革上。

男生玩法

新年買新袋不是女士的專利，Berluti為眾紳士們呈獻新春限定系列，包括手袋、鞋履、成衣及小皮具等，其中Un Jour’ Gulliver迷你斜揹袋，採用Patina古法染色技藝染製的西馬爾紅色Venezia皮革，洋溢新春喜悅，獨具匠心；黑紅碰撞的針織衫，兼具時尚感與保暖性。

Dior的新年男裝限量系列帶來由Kim Jones與藝術家Shawn Stussy合作的聯乘限量系列。這款B23運動鞋，層叠透明切割設計和黑白色Dior Oblique帆布為特色，再飾上牛頭刺繡貼布，呼應牛年之餘，別具時尚潮流氣息。

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