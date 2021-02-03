美國影視界盛事，第78屆金球獎將於本月28號舉行，並於今日公佈提名。電視劇的迷你劇/電視電影組一向多巨星爭獎，今年視帝、視后均爭持得相當激烈。

視帝方面可謂真正粒粒巨星，爭獎的分別有《Your Honor》拜仁鈞士頓（Bryan Cranston）、《無所作為》（The Undoing）曉格蘭特（Hugh Grant）、《他是我兄弟》（I Know This Much Is True）麥克雷法路（Mark Ruffalo）、《The Good Lord Bird》伊芬鶴基（Ethan Hawke）與《The Comey Rule》謝夫丹尼斯（Jeff Daniels）。

視后方面，《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）、《Mrs. America》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）、《無所作為》妮歌潔曼（Nicole Kidman）、《離經叛道》（Unorthodox）Shira Haas與《Normal People》Daisy Edgar-Jones 就齊齊角逐。

至於最佳劇集方面就有《后翼棄兵》、《離經叛道》、《無所作為》、《Small Axe》與《Normal People》。

喜劇組獲提名的分別有《Schitt’s Creek》、《乜都得教練》（Ted Lasso）、《The Great》、《空中小姐》（The Flight Attendant）與大熱作《艾蜜莉在巴黎》（Emily In Paris）都獲提名，其中《乜都得教練》的積遜蘇迪堅斯（Jason Sudeikis）亦獲視帝提名。至於視后方面，因《艾蜜莉在巴黎》而爆紅的莉莉歌連斯（Lily Collins）就有份角逐，其最大勁敵就是《空中小姐》Kaley Cuoco。

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