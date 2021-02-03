盧覓雪、何啟華（阿Dee）@ERROR、邱傲然（Tiger）@MIRROR與泥鯭今晚於尖沙嘴為賀歲片《向西聞記 新春sp：阿姨！我不想努力了！》拍攝跳老舞群組戲份，戲中Tiger與阿Dee使出渾身解數和舞技，o氹得大媽們不停打賞利是。本身有拉丁舞王子稱號的Tiger，感激公司給他一次跳到盡的機會。飾演闊太的盧覓雪在戲中與兩人分別有感情線，昨晚拍了一場阿Dee帶她去聽Hip Hop音樂會，問到可有親熱戲？阿Dee說：「熱戲就有，親熱冇乜。」跟Tiger關係則是另一種感情，包含微妙溫情當中。

今次拍攝進度非常趕急，要趕及大年初一網上播放，片長約半小時，雖然拍攝時間短，但盧覓雪覺得拍得好開心，效果好滿意，問到對成績可有信心？盧覓雪哈哈大笑說：「當然有，因為冇對手。香港自2019年到而家都好唔開心，大家都上串流平台睇戲搵出口，如果有套係香港人講廣東嘅賀歲片，笑吓都開心。」阿Dee指賀歲片題材貼地，有「阿姨！我不想努力！」同跳舞群組，相信觀眾會看得開心投入。

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